Se billedserie Det nordsjællandske konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard og den lokal konservative kandidat til kommunal- og regionsvalget, Christoffer Buster Reinhardt, har begge smidt godt 16 kilo på fem måneder. Hver dag har de været på vægten og holdt hinanden til ilden. Blandt andet også ved at være offentlige om kilo-kampen på facebook. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Konservative i kilo-kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative i kilo-kamp

Rudersdal - 04. juli 2017 kl. 04:13 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundere kostvaner kombineret med mere motion...

Kuren er simpel, men effektiv. Det har de to konservative politikere, Mette Abildgaard og Christoffer Buster Reinhardt erfaret. De seneste fem måneder har de begge tabt sig godt 16 kilo - og det føles godt, lyder det samstemmende i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Ofte har jeg lange dage med meget stillesiddende arbejde. Når jeg så kom hjem, var det dejligt nemt med lidt hurtig junkfood, inden sofaen kaldte. Jeg må jo nok erkende, at jeg havde en temmelig usund livsstil tidligere, hvor jeg også drak al for meget Faxe Kondi og mælk. Det er altså noget, der sætter sig, fortæller 26-årige Christoffer Buster Reinhardt.

Udover snart at være uddannet lærer er han også aktiv i flere lokale foreninger, ligesom han både er kandidat til kommunalvalget og spidskandidat til regionsvalget den 21. november. Timerne får således hurtigt ben at gå på, og det gør de også for 28-årige Mette Abildgaaard, der i 2013 blev valgt ind i regionsrådet og to år senere fik valg til Folketinget.

Her er hun nu gruppeformand og gruppesekretær samt miljø-, klima- og grundlovs-ordfører.

- Det er ikke unormalt, at jeg starter en dag med 2-3 morgenmøder, hvor der står mad og wienerbrød på bordet. Og sådan fortsætter mine dage, hvor jeg bliver mødt med alt for mange fristelser. Hen på eftermiddagen, når batterierne er ved at være lidt halvflade, er der ofte kage eller skåle med slik til møderne, og her er det altså nemt at falde i for ikke at gå »sukkerkold«, erkender Mette Abildgaard overfor Frederiksborg Amts Avis.

De seneste måneder har hun skåret kraftigt ned på de søde sager, ligesom lyst brød og alkohol er blevet fravalgt - bortset fra lørdag aften.

- Vi må jo nok erkende, at der var blevet lidt for meget af os begge to. En dag kom vi til at tale om det, og vi var begge trætte af det. Derfor besluttede vi at gøre noget ved det, siger Christoffer Buster Reinhardt.

De to politikere indledte deres kur den 29. januar, og her 20 uger senere er resultatet helt synligt. Buster har tabt 16,3 kilo, mens Abildgaard har smidt 16 kilo.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag...