Kommuneplan med fokus på uberørte grønne områder

Rudersdal - 02. marts 2017

En attraktiv bo-kommune med en grøn profil er et fokuspunkt for Rudersdal Kommune, hvilket lidt over 50 mennesker kunne lade sig informere om, da de tirsdag aften var mødt op til borgermøde. Her præsenterede kommunen sin kommuneplan, som er en »samlende plan for kommunens planlægning, der skal skabe helhed i Rudersdal Kommunes fremtidige udvikling«, som det hedder på kommunens hjemmeside.

Med andre ord er der altså tale om et ganske vigtigt dokument.

- Det er en visionsplan for kommunens udvikling over de næste fire år, hvorefter planen skal revideres, siger borgmester Jens Ive (V) til Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Han fortsætter: - Planen cementerer vores holdning til at være en attraktiv bo-kommune, og det betyder, at vi også fremadrettet vil kæmpe for, at to tredjedele af kommunens areal bliver uberørt og står grønt. Og planen kobler det sammen med nye elementer omkring klimaudfordringer, erhvervsliv og boligudvikling. Det er alt sammen nybrud i forhold til tidligere kommuneplaner, siger Jens Ive.

På borgermødet var der generel tilfredshed med planen, som netop blev præsenteret med fokus på de vigtigste ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner. Blandt tilhørerne var især repræsentanter fra (grundejer)foreninger og interesseorganisationer, og det var i vid udstrækning disse repræsentanter, der kommenterede på planen.

En af de engagerede borgere er Karsten Ive

- Jeg var med til mødet, fordi jeg sidder i bestyrelsen i Naturfredningsforeningen i Rudersdal, og vi vil gerne kommentere på planen, som vi synes indeholder mange gode ting. Overordnet synes jeg faktisk, at det ser meget positivt ud med fokus på natur og biologisk mangfoldighed. Næste skridt er selvfølgelig at se, hvordan det udmønter sig, når visionerne skal føres ud i livet, siger Karsten Ive

Det var dog ikke kun repræsentanter for foreninger og organisationer, der tog ordet ved borgermødet. Et par privatpersoner fik også taletid. En af dem er Anders Knudsen, som med sine 40 år trak en ellers forholdsvis høj gennemsnitsalder ned. Efter at have været bosat i udlandet i en årrække flyttede han for tre år siden til Holte med sin kone og deres to børn, som i dag er tre og syv år gamle.

- Vi flyttede til Holte, fordi området har en god kombination af grønne områder og gode skoler, siger Anders Knudsen, der dog godt kunne tænke sig flere legepladser i nærområdet.

- Flere af de forældre, som jeg taler med i området, har det samme ønske, og det er flere aktiviteter til vores børn. Helt konkret har vi et ønske om, at vi godt kunne tænke os flere legepladser, og hvis man ønsker indflydelse, må man jo tage til borgermøder, siger Anders Knudsen

Et andet nybrud, som blev nævnt på tirsdagens møde er, at kommunen ønsker at begrænse, hvad direktør i kommunen Iben Koch kaldte for »uheldige udstykninger i villaområderne«.

- Vi ser større og større kreativitet, hvad angår udstykning og samstykning af nye matrikler og at få huse proppet ind i en umage struktur i noget, der ellers ser pænt og fint ud. Så her er der tilkendegivet, at der i villaområder ikke må gennemføres arealoverførsler, som gør det muligt med ekstra grunde, der bryder med den eksisterende matrikel, sagde Iben Koch på mødet.

Hun fortsatte: - Det er et meget klart signal fra kommunalbestyrelsen om, at det ikke er en ønsket udvikling. Der skal være en vis regelmæssighed i udstykningen, så man ikke kan lave en grund, der er spids og skæv, som lige kiler sig ind, sagde Iben Koch om kommuneplanen, der er i høring frem til den 29. marts.

