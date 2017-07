Kommunalpolitiker, Parkinson-patient, verdensblogger og nu også ambassadør. Elisabeth Ildal er netop blevet valgt som en blandt 16 personer, der på verdensplan skal fungerer som ambassadører for World Parkinson Coalitions (WPC, red.) verdenskongres i Japan i 2019. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kommunalpolitiker skal være ambassadør

Rudersdal - 31. juli 2017

Når organisationen World Parkinson Coalition (WPC, red.) i juni 2019 afholder sin såkaldte verdenskongres - den femte af slagsen - i Kyoto i Japan, kommer kommunalpolitikeren Elisabeth Ildal, der sidder i Rudersdal kommunalbestyrelse for Liberal Alliance, til at spille en væsentlig rolle. Hun er nemlig blevet valgt som ambassadør for kongressen, og hun kan dermed føje endnu en opgave til rollen som såkaldt verdensblogger op til kongressen i 2019. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

- Som ambassadør bliver det selvfølgelig min opgave at få så mange som muligt til at tage til Japan og komme til kongressen. Jeg skal tale med danske læger, forskere og sygeplejersker og andre, der kan have berøring med Parkinson og forsøge at få dem til at tage med til kongressen, siger Elisabeth Ildal, der desuden skal være med til at udarbejde strategien for kongressen.

Med andre ord bliver der altså nok at se til for kommunalpolitikeren, der udover selvfølgelig også at skulle føre valgkamp frem mod efterårets kommunalvalg, er dybt involveret i arbejdet med at skabe opmærksomhed omkring Parkinson. Udover de opgaver hun har påtaget sig i forbindelse med kongressen i Japan, har hun blandt andet også startet boksetræning for Parkinson-patienter.

- Jeg fik en mail i fredags (den 22. juli, red.), og var lige ved at dratte ned af stolen. Jeg får godt nok travlt, siger Elisabeth Ildal med et grin.

Hun lægger ikke skjul på, at det er en ære for hende at være blevet udvalgt til ambassadør.

- Da jeg læste mailen om, at jeg var blevet valgt som ambassadør, blev jeg jo kisteglad. Jeg er pavestolt, for det er en titel, som man skal bære med ære. Det er det virkelig, siger Elisabeth Ildal.

