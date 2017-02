Rudersdal Kommune inviterer til borgermøde om Kommuneplan 2017 på tirsdag fra klokken 19.00-21.00 på Mariehøjcenteret. Kommuneplanen er kommunens vigtigste redskab, påpeger borgmester Jens Ive (V). Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Kom til borgermøde om din fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til borgermøde om din fremtid

Rudersdal - 25. februar 2017 kl. 11:07 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kommuneplan kan måske umiddelbart virke meget fjernt fra den enkelte borger, men det er den bestemt ikke. Tværtimod beskriver kommuneplanen de store linjer for udviklingen af kommunen over de næste tolv år. Linjer, som kan få helt konkret betydning for den enkelte borger, når huset skal renoveres, der skal bygges til, eller for den enkelte virksomhed, når den vil udvide sin produktion.

Det er disse vigtige ting, der kommer på dagsordenen, når Rudersdal Kommune på tirsdag den 28. februar holder borgermøde fra klokken 19.00-21.00 i Per Kirkeby salen på Mariehøjcenteret i Holte.

På mødet vil kommuneplanen og de væsentligste elementer og konkrete ændringer i den blive præsenteret. Ligeledes er der mulighed for at stille spørgsmål om kommuneplanen til forvaltning og politikere. I forbindelse med lanceringen af Kommuneplan 2017 sagde borgmester Jens Ive blandt andet:

- Kommuneplanen er vores vigtigste redskab overhovedet her i kommunen. Vi er nu kommet med et forslag til en fælles strategi om, hvor vi gerne vil bevæge os hen som kommune og hvad vi forpligter os til. Med den nye brugervenlige form inviterer vi borgerne indenfor til at diskutere sammen med os, hvordan vi udvikler vores kommune. Så er du engageret i din kommune, så er det nu, at du har et vindue til indflydelse.

På borgermødet er der også mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med den nye digitale kommuneplan via de opstillede arbejdsstationer, hvor medarbejdere fra Byplan vil være behjælpelige både i forhold til den tekniske løsning og den planlægning, der ligger bag kommuneplanen.

Kommuneplanen er en del af kommunens digitale strategi. De digitale kort er optimerede og har fokus på brugervenlighed. Hele den digitale løsning er responsiv, så visningen af kommuneplanen også fungerer på mobil og tablet. De informationer du kan hente i kommuneplanen spænder fra det store strategiske overblik til meget konkrete informationer på den enkelte ejendom. Det vil i praksis sige, at borgere og andre daglige brugere af kommuneplan og lokalplaner, fx ejendomsmæglere hurtigt og i nuet kan få adgang til data på et aktuelt hus.

Interesserede kan læse mere om Kommuneplan 2017 på kommunens hjemmeside: »www.rudersdal.dk/infosider/forslag-til-kommuneplan-2017«. Her er der også korte videoer med repræsentanter fra kommunalbestyrelsens partier, der fortæller, hvad deres mærkesager i planen er.

Tilmelding kan ske på byplan@rudersdal.dk og forslag til Kommuneplan 2017 er sendt i offentlig høring fra den 1. februar til den 29. marts.