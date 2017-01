Kørelærer i klemme i spritrazzia

Nordsjællands Politi gennemførte i december 37 målrettede spritkontroller over 15 dage i hele Nordsjælland. 4600 nordsjællandske bilister blev standset, hvilket resulterede i 14 sigtelser for spirituskørsel, en for kørsel i narko-påvirket tilstand, samt 11 sigtelser for at have kørt bil uden at have erhvervet kørekort. Derudover blev en taget for at køre bil, selvom kørekortet var frakendt. Ved siden af de målrettede spirituskontroller blev der også standset køretøjer rutinemæssigt under almindelig patruljering. På den måde blev yderligere 13 spiritusbilister og seks narko-påvirkede bilister afsløret. Endeligt var fire spritbilister involveret i færdselsulykker, så Nordsjællands Politi i alt har sigtet 31 for spirituskørsel og syv for at køre med narko i blodet.