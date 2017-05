Fra to villaer under opførsel i Rudersdal er der blevet stjålet køkkenudstyr for over 100.000 kroner, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Køkkenudstyr for over 100.000 kroner stjålet

Ved et indbrud i en villa på Rolighedsvej i Birkerød der ifølge Nordsjællands Politi blevet stjålet diverse køkkenudstyr for 57.300 kroner. Indbruddet er sket ved hjælp af en såkaldt byggenøgle, og fra villaen, der er under opførsel, er der stjålet en Miele kogeplade, en almindelig ovn, en mikrobølgeovn, et vinkøleskab og en Quooker vandhane, der laver kogende vand. Alt udstyret var installeret, så køkkenelementerne er ødelagt for at få dem ud, oplyser politiet.