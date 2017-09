Der mangler kunstgræsbaner i kommunen, mener fem idrætsklubber, som sammen har skrevet et åbent brev til kommunalbestyrelsen for at gøre opmærksom på deres udfordring. Foto: Jens Wollesen

Klubber i opråb til kommunen: Vi mangler baner

Rudersdal - 13. september 2017 kl. 06:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Joram G. Menzer

Presset på kommunens kunstgræsbaner betyder, at flere idrætsklubber i kommunen ikke kan tilbyde deres medlemmer den træning, som de efterspørger og mener, at der er behov for. Derfor har repræsentanter fra fem idrætsklubber i kommunen sammen sendt et brev til kommunalbestyrelsen, hvor de kommer med et opråb om at udvikle nye anlæg til medlemmerne, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Fodbold har efterhånden udviklet sig til en helårssport, fordi vi har fået kunstgræsbaner. Tidligere var det en sommersport, som rykkede indendørs om vinteren, men nu kan vi være udenfor hele året, og det giver altså et pres på de eksisterende anlæg, siger Lars Neumann, der er formand i BSV af 2016, og som er en af afsenderne på brevet.

De fire andre afsendere af brevet er Johan Schiøtz Krus, der er formand i FC Holte, Martin Holm, der er formand i Rudersdal Boldklub (RBK), Uffe Kemnitz, der er manager i FC Rudersdal og formanden for amerikansk fodboldklubben Søllerød Gold Diggers, Casper Reinhardt.

Lars Neumann tilskriver noget af ansvaret for den manglende kapacitet til klubberne selv, men han efterlyser også mere politisk forståelse for udfordringen.

- Vi ved jo, at det politiske system arbejder lidt på bagkant. Og det, der er sket i Rudersdal Kommune er, at der er blevet lavet en masse kunstgræsbaner, som man ikke kan bruge til at afvikle 11-mandskampe på. Vi vil gerne være med til at skabe et miljø i kommunen, hvor vi ikke taber de unge mennesker til klubberne i omegnskommunerne. Derfor er vi nødt til at tage det tab af unge idrætsudøvere alvorligt - det er et privilegium, at de unge mennesker vælger at dyrke sund sport, siger Lars Neumann.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel E. Hansen (V), har forståelse for klubbernes ønske om øget banekapacitet, men han vil ikke på nuværende tidspunkt love flere kunstgræsbaner.

- Jeg lytter naturligvis til foreningerne, når de kommer med sådan et ønske om mere plads, for de gør et kæmpe stort stykke arbejde i det daglige. Men som sagen står nu, vil jeg ikke love mere kunstgræs. Hvis vi laver en hurtig vurdering af kapaciteten af kunstgræs i forhold til de omkringliggende kommuner, som vi normalt sammenligner os med, så ligger vi rigtig pænt. Vi har mere kunstgræs end Hørsholm og Lyngby-Taarbæk, er på niveau med Furesø, mens Allerød og Gentofte har mere kunstgræs end os, så vi ligger faktisk på et rigtig pænt niveau, siger Daniel E. Hansen.

