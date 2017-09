En mulig lukning af First Hotel Marina i Vedbæk får nu Elisabeth Ildal (LA) til at foreslå hotellet som et fremtidigt plejehjem. Foto: First Hotels

Kendt hotel står over for mulig lukning

Rudersdal - 08. september 2017

Landsholdets tidligere hotel i Vedbæk, First Hotel Marina, står over for en mulig lukning, hvilket får LA's Elisabeth Ildal til at foreslå hotellet som muligt friplejehjem.

Borgmester Jens Ive (V) mener ikke, at det er realistisk. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag. - Det er en perfekt beliggenhed og bygning til et friplejehjem i Rudersdal Kommune, siger Elisabeth Ildal (LA) om First Hotel Marina som ifølge hjemmesiden kursuslex.dk står overfor en usikker fremtid.

Ifølge mediet har hotellet, der tidligere blev brugt til landsholdssamlinger af det danske herrelandshold i fodbold, opsagt alle sine cirka 30 medarbejdere fra årsskiftet. Til Kursuslex.dk siger direktør på First Hotel Marina Susanne Jensen følgende:

- Vi kan ikke tage imod nye aftaler for 2018, for vi ved ikke, om døren står åben for hoteldrift i 2018.

Erlend Ellingsen, der er kommunikationsdirektør for hotelkæden First Hotels, som First Hotel Marina er en del af, oplyser, at aftalen med hotellet er opsagt, og at han ikke ved, hvad bygningerne skal bruges til i fremtiden. Står det til Elisabeth Ildal skal de altså huse ældre borgere.

- Det er jo et glimrende sted, og hvis man får renoveret det, ville det være perfekt som friplejehjem. Der er værelser, parkering, frisk luft, hav og handlemuligheder. Grundlæggende er der alt, hvad man skal bruge til et plejehjem. Det er perfekt, siger Elisabeth Ildal.

Borgmester Jens Ive er lidt mere tilbageholdende overfor idéen.

- Det kunne da være en god idé, men jeg tror lige, at Elisabeth Ildal skal tænke på, hvad dem, der ejer Hotel Marina har tænkt sig at sælge det for. For de vil jo gerne have gode penge for den beliggenhed, og jeg tror ikke, at det harmonerer med normale plejehjemstakster. Der er en alvorlig økonomisk udfordring, siger Jens Ive, der fortsætter:

- Idéen er jo udmærket, og man kan jo lave et helt privat ældrecenter og ældrehotel, hvis man vil, men det skal man jo tale med hotellets ejere om. Et friplejehjem eller plejehjem bliver det dog ikke, for økonomisk hænger det slet, slet ikke sammen. Men hvis man vil lave noget privat udlejning til ældre, ville det da være meget spændende.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.