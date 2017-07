Se billedserie Mor og søn, socialdemokratiske kandidater til årets kommunalvalg og i sidste uge også Jobpatrulje. Mette Poulsen og Daniel Poulsen uden for Netto i Nærum, hvor de sammen med LO?s Jobpatrulje besøgte virksomheder for at tjekke om virksomhederne lever op til og kender til regler og rettigheder, når man har ansat unge mennesker.

Kandidater tog temperaturen på unges arbejde

Rudersdal - 20. juli 2017 kl. 06:01 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to socialdemokratiske kandidater til årets kommunalvalg i Rudersdal Daniel Poulsen og Mette Poulsen havde ifølge egne udsagn en lærerig dag, da de var med på LO's Jobpatrulje i det nordsjællandske. Efter en fælles frokost hos 3F i Hillerød kørte de to kandidater i sidste uge med på Jobpatruljen, som er et initiativ støttet af en række LO fagforeninger, herunder HK, FOA, Dansk Metal og 3F, og formålet er at oplyse unge - 13 til 18-årige - med fritidsarbejde om deres rettigheder på arbejdsmarkedet.

- Vi syntes begge to, at det var spændende, og at det var lærerigt. Vi lærte helt sikkert en hel masse om, hvordan arbejdsmarkedet ser ud for unge mennesker i dag, siger Mette Poulsen, der blandt andet kan fortælle, at de lærte, at ungarbejdere ikke må løfte mere end, hvad der svarer til to kasser øl.

- Det vidste jeg ikke i forvejen. Derudover må de unge ansatte ikke være alene på vagt, og de må kun arbejde mellem klokken 06.00 og 22.00. Det var faktisk ret spændende, siger Mette Poulsen, der glæder sig over Jobpatruljens oplysningsarbejde.

- Ungarbejderne er som regel i deres første job, så det er deres første møde med det dansk arbejdsmarked. Derfor ved de ikke nødvendigvis så meget om, hvad der forventes af dem og deres arbejdsgivere, så jeg synes, at det er godt, at de bliver oplyst om rettigheder og regler på området, siger Mette Poulsen om turen, som bragte dem - og en repræsentant for HK Ungdom - rundt til virksomheder i Vedbæk, Gl. Holte, Trørød og Nærum.

- Vi fik et godt indblik i, hvordan de lokale butikker drives. Det var især en god oplevelse at se, hvor godt personalet i de forskellige lokale supermarkeder, bagere og butikker havde det, siger Mette Poulsen.

Interesserede kan læse mere om Jobpatruljen på www.jobpatruljen.dk.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag.