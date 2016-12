Kaffemaskine og slik stjålet fra café

En café på Vedbæk Stationsvej var i tidsrummet fra onsdag klokken 22 til torsdag klokken cirka 14 udsat for et indbrud. Ifølge Nordsjællands Politi forsøgte tyven(e) først at komme ind gennem hoveddøren - formentlig med et koben. Da det ikke lykkedes, skaffede man sig adgang ved at knuse en rude i kælderdøren. Caféen blev gennemrodet, og der forsvandt en ekspresso-kaffemaskine, noget slik og nogle sodavand. Pengekassen blev også brudt op, men den var tom.