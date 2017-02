Kæmpe våbenfund: Tiltalte udeblev fra retten

En mand, der er tiltalt for at have været i besiddelse af store mængder våben og ammunition på to adresser i Birkerød, mødte ikke op i retten, fordi det ikke har været muligt for anklagemyndigheden at forkynde for ham. Altså, har det ikke har været muligt at meddele ham tid og sted for retssagen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.