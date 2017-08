Sang, spil, håndarbejde, streetfodbold og frem for alt - masser af hygge. På fredag den 1. september holdes Birkerød største picnic, der skal gøre byrummet endnu mere attraktivt. Grafik: Mai-Britt Amsler

Kæmpe picnic-arrangement klar til premiere

Rudersdal - 29. august 2017 kl. 13:26 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sara Nissen har fået en god idé. Hun flyttede til Birkerød for tre år siden, og nu vil hun gerne give sit bidrag til at gøre byen endnu hyggelig - og til at der sker endnu mere, end der gør i forvejen. Derfor er hun i fuld sving med at arrangere en større fællespicnic, som holdes på fredag den 1. september i området mellem biblioteket og Birkerød Gl. Præstegård.

- Alle skal selv medbringe madkurv - eller man kan købe en til lejligheden sammensat picnickurv i restaurant Mantzius. Og så handler det ellers bare om at slå sig ned på tæpper på græsset og hygge. Arrangementet har til formål at styrke fællesskabet, skabe møder på tværs og afprøve nye måder at bruge Birkerøds byrum på, forklarer Sara Nissen.

I løbet af eftermiddagen og den tidlige aften vil området mellem den gamle præstegård og biblioteket summe af aktiviteter båret af deltagerne selv.

- Målet er at lave en paraply af aktiviteter, som kan være med til at vise, hvordan byens rum kan bruges alsidigt og på tværs af aldersgrupper. Og vigtigst af alt, at det er noget borgerne er med til at skabe. Derfor vil jeg gerne have så mange som muligt til at være med til at skabe aktiviteterne, forklarer Sara Nissen.

Der er ikke tilmelding til Birkerøds største picnic. I tilfælde af vedvarende regn aflyses arrangementer.

Interesserede kan se mere på facebook, hvor man blot skal skrive »Birkerød Picnic« i søgefeltet.