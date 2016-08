K: Vi vil ikke nedlægge valgsteder

Budgetordfører Kenneth Birkholm tv), ved siden af formanden for den konservative vælgerforening, Ann Sofie Orth, der sidder overfor Claus Larsen, Christoffer Buster Reinhardt og Birgitte Schjerning Povlsen.

Rudersdal - 29. august 2016 kl. 07:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den konservative rådhusgruppe har netop holdt sommergruppemøde. Her var Rudersdal Kommunes budget for 2017 på dagsordenen.

Et mindre, men meget principielt spørgsmål, der blev debatteret var forvaltningens forslag om igen at nedlægge valgsteder. Planen er, at valgstederne på Trørødskolen og Skovlyskolen samles og flyttes til Mariehøjcentret, mens valgstedet på Vangebo flyttes til Nærum Skole. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag:

Kenneth Birkholm, der er budgetordfører for de konservative siger til det:

- Besparelsen er minimal og giver kun 65.000 kroner pr. valgsted. Vi mener simpelthen ikke, at besparelsen berettiger den demokratiske udfordring, som er konsekvensen. Det skal være let tilgængeligt at afgive sin stemme, og da man nedlagde valgsteder sidst, var der mildest talt problemer med praktisk at afvikle valg: Alt for mange stod i kø alt for længe, påpeger Kenneth Birkholm, der fortsætter:

- Jo flere valgsteder vi nedlægger, jo mere bøvlet bliver det at stemme. Samtidig synes vi, at det har en værdi at have valg på skolerne for at vise eleverne det levende demokrati. Den dimension ryger, hvis Mariehøjcentret skal være valgsted. Derfor vil vi gerne have en diskussion om fornuften i dette forslag.

Det samlede konservative oplæg til budgetforhandlingerne kommer i begyndelsen af september.