Birgitte Schjerning Povlsen er De Konservatives medlem af Miljø- og Teknikudvalget.

K: Helt uacceptabel prisstigning på kirkegården

Rudersdal - 04. september 2016 kl. 06:38 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budgetdrøftelserne er i fuld gang mellem partierne i Rudersdal. Det Konservative Folkeparti går nu skarpt i rette med den foreslåede stigning i kirkegårdspriserne, der ifølge planen mere end fordobles. Birgitte Schjerning Povlsen (K), medlem af Miljø- og Teknikudvalget siger:

- Vi er ikke enige i, at priserne skal stige så voldsomt, og vi er heller ikke enige med den radikale udvalgsformand, Court Møller i, at kirkegårdsdrift skal hvile i sig selv og være fuldt ud brugerfinansieret. De Konservative har hele tiden fastholdt vigtigheden i at have smukke og velholdte kirkegårde til en rimelig pris, og det har fællesskabet også et ansvar for at sikre. Vi taler jo heller ikke om, at folkeskolen, plejehjemmene eller fodboldbaner skal hvile i sig selv. Prisen på et gravsted skal være rimelig, og naturligvis skal der være brugerbetaling, men de foreslåede prisstigninger på mere end 100 procent, er ude af proportion, lyder det fra Birgitte Schjerning Povlsen.

Allerede i forårets indledende budgetfase var Det Konservative Folkeparti imod den ifølge partiet »enorme« stigning i betalingen, der rundt regnet ville blive tredoblet. Dette forslag gik De Konservative imod, og i det reviderede forslag, der blev forelagt på udvalgets møde i juni var omkostningerne faldet, således at kistebegravelse ville stige fra 7400 kroner til 16.840 kroner, mens urnebegravelse ifølge planen skulle stige fra 2350 til 5500 kroner for borgere i Rudersdal. Dette forslag blev sendt i høring og indgår i det trykte budgetforslag, som blev førstebehandlet af kommunalpolitikerne onsdag aften.

- Vi har tidligere i budgetfasen vendt os imod denne voldsomme prisstigning, men det har ikke givet et tilfredsstillende resultat. Derfor forslår Det Konservative Folkeparti i de kommende budgetforhandlinger, at proportionerne bringes tilbage, og at de nuværende foreslåede priser halveres, og området konkurrenceudsættes, så borgerne i Rudersdal er sikre på, at driften af kirkegårdene er så effektiv som mulig, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der fortsætter:

- Kirkegårde er ikke kun begravelsesplads for alle uanset tro og baggrund, det er et rum for ro og refleksion, derfor er det her et uværdigt besparelsesforslag. Vi skal jo ikke derhen, hvor prisen bliver afgørende for om en familie vælger en urnenedsættelse i fællesgraven frem for en kistebegravelse på eget gravsted.