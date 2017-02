Indbrud gennem vinduer: sølvtøj stjålet

Nordsjællands Politi melder om to indbrud tirsdag i villaer i Vedbæk. Mellem klokken 18.00 og 20.00 var der indbrud på Ellesletten. Tyven kom ind ved at opbryde et vindue og stjal sølvtøj. Mellem klokken 15.00 og 21.50 var der indbrud på Bueager. Også her kom tyven ind ved at opbryde et vindue. Huset blev gennemrodet, men det vides endnu ikke, om der blev stjålet noget.