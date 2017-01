Ild i juletræ

Et ældre ægtepar på 87 og 73 ville lige nyde det tændte juletræ en sidste gang lørdag aften ved 20-tiden i deres rækkehus på Stevnsbovej i Holte. Men med træet tændt blundede de let hen, og opdagede så, at et af lysene havde fået fat i selve træet. Heldigvis havde ægteparret stillet en vandbeholder frem, så mens den hustruen forsøgte at slukke ilden i træet, ringede ægtefællen efter 112.