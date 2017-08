Overassistent i Naturstyrelsen Palle Graubæk viser, hvordan det skal gøres, når man tager sin hund med i naturen. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Hold hunden i snor i naturen

Rudersdal - 21. august 2017 kl. 06:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Joram G. Menzer

For nogle er den menneskets bedste ven, men ikke alle er lige trygge ved hunde, og derfor kører Rudersdal Kommune i denne måned sammen med Friluftsrådet kampagnen »Flink af natur«, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Kampagnene fokuserer på problemet med løse hunde, hvor uddeling af postkort, skilte i naturen og plakater blandt andet på biblioteker skal være med til at synliggøre det enkle budskab: Sørg for at holde hunden i snor.

Når budskabet er vigtigt, skyldes det ifølge kommunen blandt andet, at løse hunde skræmmer fugle og kan være til fare for andre dyr. Selv om en hund er nok så velopdragen, har den et jagtinstinkt, og det ses blandt andet ved, at flere får er blevet skambidt af løse hunde. Derfor vil kommunen også gerne fremhæve og oplyse om, at Rudersdal har en række hundeskove, hvor hunden kan tages med på tur, uden den er i snor. Hunden skal dog stadig være under opsyn og kontrol, når den ikke er i snor. Der findes hundeskove seks forskellige steder i kommunen, som er Hundeskove i Bistrup Hegn, Frederikslund Skov øst for jernbanen, Geels Skov, Jægersborg Hegn i det nordøstligste hjørne - øst for jernbanen, Søllerød Kirkeskov og Trørød Hegn.

De sidste 10 år er løse hunde blevet et stigende problem i kommunens natur, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Udsatte steder er blandt andet Vaserne, Maglemosen, Eskemoseskoven og strandene ved Skodsborg og Vedbæk. Ud over at være farlige for råvildt og fugleyngel kan de løse hunde være til gene for hunde i snor samt borgere uden hund, der færdes i områderne. Rudersdal Kommune får mange henvendelser fra borgere, der føler sig generet af hunde, og hvis egne hunde måske oven i købet er blevet bidt af løse, aggressive hunde.