Hjulestemning er kommet til Holte

Der er langt tid til bjældeklang her i sensommeren, men hjulestemningen er alligevel kommet til Holte. Hver fredag klokken 10.00 er det nemlig nu muligt at gå til »Hjuletræning med barnevogn« i Gels skov. Det er det udendørs træningcenter Skovfit.dk der er rykket uden for rammerne i Skodsborg og til nabobyen for at få nybagte mødre tilbage i pasformen - med baby i vognen. Det fortæller træner i Skovfit.dk Jeanett Debb i Frederiksborg Amts Avis torsdag: