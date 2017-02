Den 35-årige kvinde blev slået med knytnæveslag, så hun faldt omkuld. Foto: Kenn Thomsen

Hjemmerøvere gik forkert

Rudersdal - 18. februar 2017 kl. 10:12 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 35-årig kvinde, som kun har boet ganske kort tid i en lejlighed på Hasselvej i Virum, blev fredag morgen udsat for et forsøg på hjemmerøveri. Men formentlig er hjemmerøveren gået forkert, for efter de havde tildelt kvinden voldsomme knytnæveslag, så hun faldt om, forlod de stedet som om de fornemmede, at de var kommet ind i en forkert lejlighed. Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jesper Hansen.

Kvindens stedfar slog klokken 8.55 alarm tikl politiet, og et stort politiopbud indfandt sig kort efter, ligesom der blev sendt lægeambulance og ambulance til stedet.

Kvinden forklarede, at to mænd iført gule veste havde tiltvunget sig adgang til lejligheden. De hævdede, at de kom fra et el-selskab, men lige så snart de kom indenfor, slog de kvinden omkuld.

- På anmeldelsen lød det, som om det var gået voldsomt for sig, så vi var massivt til stede, men det lykkedes ikke at finde de to mænd, forklarer Jesper Hansen.

Politiet modtog ikke senere nogen ny anmeldelse om hjemmerøveri.