Hjemmehjælp skræmte to tricktyve væk

Torsdag kort efter klokken 12 havde en 80-årig kvinde været ude at handle, og da hun åbnede havelågen til sit hus på Lillebakken, blev hun kontaktet af to udlændinge. Nordsjællands Politi fortæller, at mændene på gebrokkent engelsk spurgte om vej til Stockholm, mens de bredte et kort over Sverige ud. Kvinden fik en blok, og hun skrev »Helsingør« og tegnede en bro. I det samme dukkede hendes mands hjemmehjælper op, og mændene forsvandt i en fart. De beskrives om mellem 25 og 29 år, cirka 170 til 175 centimeter høje, spinkle med kort, sort hår, og den ene havde skæg. Begge var iført mørkt tøj.