Se billedserie En seddel på døren til Jægerhytten proklamerer, at restauranten åbner i morgen. Men det afhænger af, om de nye forpagtere når at modtage deres bevilling fra et ferieramt politi. Foto: Mona Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Historisk restaurant genåbner snart - måske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historisk restaurant genåbner snart - måske

Rudersdal - 02. august 2017 kl. 11:15 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var egentlig meningen, at restauranten beliggende i den historiske bygning Jægerhytten ved Sjælsø i Birkerød, skulle have åbnet for kunder i starten af juli. Den plan måtte dog opgives, da renoveringen af stedet ikke var færdig endnu på det tidspunkt. Nu kan man så læse på Jægerhyttens hjemmeside og på en seddel på Jægerhyttens dør, at restauranten skal åbne torsdag den 3. august. Den plan hænger dog også i en tynd tråd, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Vi mangler at få godkendt vores bevilling fra Nordsjællands Politi, og det trækker åbenbart ud, fordi der er sommerferie i politiet. Håndværkerne skal nok nå at blive færdige, så vi kan åbne, så vi mangler faktisk bare vores bevilling, og det er da ærgerligt, hvis det er det, der skal forhindre, at vi kan åbne torsdag, siger Danny Sørensen, der sammen med Steen Bo Hansen har overtaget forpagtningen af Jægerhytten.

En anden, der også ærgrer sig over sagen, er Mona Madsen fra Lokallisten.

- Jægerhytten har været lukket i over et år, og kommunen har tilsyneladende måttet slække på sine oprindelige forventninger om en årlig forpagtningsafgift på 300.000 kroner samt kravet om, at den nye forpagter selv skulle sørge for en omfattende renovering, siger Mona Madsen.

Jægerhytten er blevet renoveret for cirka 2 millioner kroner, men borgmester Jens Ive (V) afviser, at der skulle være noget odiøst i det forhold.

- Det har hele tiden været kommunen, der skulle betale renoveringen, og det står også klart og tydeligt i de dagordenspunkter, hvor sagen har været behandlet, og det er jo helt normalt, at det er ejendommens ejer, der renoverer ejendommen, siger Jens Ive.

Mona Madsen mener, at eventuelt interesserede forpagtere kan være blevet skræmt bort af udbuddet, fordi en årlig leje på 300.000 kroner er for mange penge for et sted, som kun er sæsonåbnet.

- Der er jo nogle udbudsregler, og når man laver nogle vilkår, som skræmmer seriøse, interesserede ansøgere væk, så kan det jo ikke nytte noget, at man går hen og laver nogle aftaler, som er meget bedre, med nogle andre bagefter. For hvis det er sket, så er det faktisk et brud på udbudsreglerne, siger Mona Madsen.

Borgmester Jens Ive afviser, at det skulle være tilfældet.

- Det er ganske beskæmmende at se Mona Madsen komme med den slags påstande, for det er jo et udtryk for, at hun hverken læser Økonomiudvalgets dagsordner eller kommunikerer med Lokallistens repræsentant - gruppeformand Axel Bredsdorff - som jo har deltaget i den beslutningsrække, der ligger til grund for valget, siger Jens Ive, der understreger, at der har været politisk enighed om, at det vigtigste var at få genåbnet Jægerhytten.

Læs begge artikler om sagen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.