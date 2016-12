Kunstnerisk leder på Mantzius glæder sig til Christmas Dance anden juledag. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hediger og Mantzius fortsætter tradition Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hediger og Mantzius fortsætter tradition

Rudersdal - 24. december 2016 kl. 10:22 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 26. december - anden juledag - danner MantziusLive igen rammerne for en årlig Christmas Dance, og hos spillestedet siger man, at det bliver en aften, hvor der er rig mulighed for at danse, møde gamle bekendtskaber og vinde præmier.

- Vi holder Christmas Dance igen i år både grundet efterspørgsel, men også fordi vi rigtig gerne vil etablere en tradition, siger kunstnerisk leder på Mantzius Mads Riishede og fortsætter:

- Vi opfordrer derfor alle birkerødder til at tage vennerne i hånden, og opleve gensynsglæden med gamle kammerater, veninder, kærester eller kollegaer, som er i Birkerød over julen, når vi sammen med Joakim Hediger skruer op for varmen på denne kolde 2. juledag, så du kan få danset julegodterne af.

Den kunstneriske leder kan fortælle, at spillestedets sal vil blive omdannet til et dansegulv, og at der vil være en lounge, hvor man har mulighed for at købe bord med spiritus.

- Som noget nyt kombinerer vi festen med et julelotteri, hvor gæsterne kan opleve en sand gaveregn af ekstra julegaver med både præmier fra MantziusLive, Restaurant Mantzius og Spisekurven. Hver billet giver et lod i lotteriet, og hvis man vil forøge sine chancer kan man tilkøbe lodder i baren på aftenen. Præmierne spænder bredt fra billetter, middage til special øl og bliver løbende offentliggjort inde i eventen på Facebook, siger Mads Riishede, der også kan fortælle, at Mantzius i oktober havde vi omkring 250 mennesker forbi til dansefest.

- Vi håber, at Christmas Dance bliver en lige så stor succes. Vi står i hvert fald klar til at give alle en sand Mantzius juleoplevelse, slutter Mads Riishede.

Aldersgrænsen til aftenen er 21 år, og billetter kan købes på BilletBoxen.dk og koster 80 kroner plus gebyr.