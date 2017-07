Her ses et udsnit af en af de otte haver, som man i løbet af weekenden kan opleve i Rudersdal, når der er »Åbne haver«.

Haveejere byder gæsterne indenfor

Traditionen tro slår en lang række haveejere i Rudersdal Kommune, havelågerne op for besøgende her midt på sommeren. Det sker som et led i Haveselskabets store, landsdækkende havefestival, hvor flere hundrede haver landet over holder åbent i weekenden den 8.-9.juli. I Rudersdal er der mulighed for at besøge otte meget forskellige haver, som ligger ganske tæt på hinanden, med kun ganske få kilometer imellem hinanden.