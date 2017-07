Adm. direktør for Scion DTU, Steen Donner glæder sig til at Forskerparken skal huse de 20 startups mens Danish Tech Challenge står på.

Hardware-iværksættere klar til udfordring

For fjerde år i træk har Industriens Fond og Forskerparken Scion DTU udvalgt en række danske hardware-iværksættere til at deltage i Danish Tech Challenge. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag. I alt 20 opfindere og små virksomheder - hvis idéer tæller alt fra svejserobotter, monitorerings-sensorer til rottekasser, træning af åndedrætsmuskulaturen og bakteriesensorer - skal fra august og fire måneder frem konkurrere om Industriens Fonds Iværksætterpris på 500.000 kroner. Årets deltagere spænder over kategorierne miljøteknologi, sundhedsteknologi, optik og sensorer og connected devices - og forventningerne er høje hos Scion DTU, der huser de 20 deltagere mens forløbet står på.

- Vi glæder os til at byde de nye Danish Tech Challenge virksomheder indenfor i Forskerparken, hvor de får rig mulighed for at udvikle idéer og teknologier. Vores ambitionsniveau er højt, og vi kommer til at stille store krav til deltagerne, siger Steen Donner, adm. direktør for Scion DTU, der ligger i grænselandet mellem Rudersdal og Hørsholm Kommuner.