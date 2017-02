Se billedserie Ivar Petersen med sin nu afdøde søn, Hans Graham Petersen, som døde af meningitis. Faren håber, at sønnens død kan skabe opmærksomhed om sygdommen, så fremtidige dødsfald undgås. Privatfoto

Hans døde af meningitis: Vi skal lære af fejlene

Det tyder på, at der er begået mindst et par fejl, da 17-årige Hans Graham Petersen, der var elev på Birkerød Gymnasium, døde af meningitis den 1. januar. Symptomerne viste sig nemlig allerede nytårsaftensdag og nytårsnat, hvor opkald til Akuttelefonen 1813 ikke resulterede i, at der blev sendt en ambulance. I en mail til dr.dk erkender Region Hovedstaden, at de »burde have sendt en ambulance i stedet for at lade forældrene køre til hospitalet med deres søn«. Samtidig bliver det understreget, at de sundhedsfaglige retningslinjer blev fulgt. Derudover var det en jordmoder, der tog imod et af opkaldene fra den sygdomsramte Hans Graham Petersen, da han ringede til Akuttelefonen 1813. Nu fortæller Hans Graham Petersens far, Ivar Petersen, om sønnens dødsfald, fordi han vil undgå lignende sager i fremtiden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Jeg er overhovedet ikke ude på at hænge nogen ud eller pege fingre efter en bestemt person. Man kan altid begå fejl, men hvis der bliver begået fejl, så skal vi lære af dem. Hans er død, og det kan vi ikke gøre noget ved. Vi får aldrig Hans tilbage andet end i vores minder og vores hjerter. Men hvis der skal komme noget godt ud af det her, så skal vi lære af fejlene, så der ikke er flere forældre, der skal gennemgå vores mareridt, siger Ivar Petersen, der bor med sin kone Jackie Petersen i Farum.

Ivar Petersen nævner selv den omstændighed, at en jordmoder besvarede det ene opkald til 1813.

- Jeg er ikke fagligt kompetent til at lave en vurdering af, om det korrekt eller godt nok. Mine tanker går på, at for at blive jordmoder, så skal du virkelig arbejde hårdt. Det kan du kun stå igennem, hvis du brænder for at sætte nye liv i verden. Hvor må det være frygteligt for hende at være ufrivilligt blandet ind i en situation, hvor et ungt menneske, der ikke har levet sit liv til fulde, er død. Det må være så frygteligt for hende, og jeg føler så meget med hende, siger Ivar Petersen.

Torsdag eftermiddags kunne P4 København skrive, at personalet på Akuttelefonen er blevet politianmeldt.

- Vi ønsker, at så mange som muligt ved, hvad det er for en sygdom, og at man ikke altid skal lade sig affeje med, at det bare er influenza, siger Ivar Petersen, der beskriver sin søn som fysisk aktiv og vellidt.

-Han spillede fodbold, siden han var fire år gammel, og han var kæmpe FCK-fan. Og så var han en person, der stod ved sine meninger. Han var nemlig også Tottenham fan i en familie, hvor jeg er Liverpool fan og hans to brødre er Arsenal fans, siger Ivar Petersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Region Hovedstaden.

