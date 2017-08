Se billedserie Et udvalg af miljørådet på Nærum Gymnasium, som i går kunne hejse Friluftsrådets grønne flag som bevis på, at gymnasiet har fokus på miljøet. Fra venstre mod højre er det Caroline Skovby fra 3.x, Daniel Poulsen fra 3.c, Maria Bentz Damholt fra 3.w, miljørådets formand Ofelia Fischer Godske fra 3.x og Benedicte Overgaard fra 3.x. Miljørådet består af i alt 18 elever. Foto: Joram G. Menzer

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium skiftede Dannebrog ud med grønt flag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium skiftede Dannebrog ud med grønt flag

Rudersdal - 15. august 2017 kl. 06:37 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele mandag formiddag hang Dannebrog og blafrede i vinden, mens Nærum Gymnasium (NAG) tog imod nye - og gamle - elever til første skoledag. Men omkring klokken 12.15 måtte det danske flag vige til fordel for et grønt et af slagsen, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag. NAG er nemlig blevet tildelt Friluftsrådets grønne flag som et tegn på, at gymnasiet er en grøn uddannelsesinstitution. Hele sidste år har et miljøråd bestående af 18 elever derfor kæmpet for at få indført en grøn omstilling, og mandag kunne alle NAG's elever og ansatte så se det fysiske bevis på det arbejde stryge til tops i flagstangen foran gymnasiet.

- Det var fantastisk at være med til at hejse flaget, for det er alt det, som vi har kæmpet for hele sidste år. Det er alt vores hårde arbejde, der hænger i det flag, og det er fantastisk at vide, at vi gør noget for miljøet, og at den indsats bliver anerkendt, siger Ofelia Fischer Godske, der er formand for miljørådet og går i 3.x.

På NAG er toiletterne blandt andet blevet udskiftet, så vandforbruget er mindre end ved de tidligere toiletter, ligesom der er blevet gjort en aktiv indsats for at nedbringe skolens strømforbrug. Desuden har der været undervisningsforløb med fokus på miljø, hvilket er obligatorisk, hvis man vil i betragtning til det grønne flag. Netop derfor retter Ofelia Fischer Godske en særlig tak til Helle Jarden, der underviser på NAG.

Det grønne flag blev overrakt af borgmester Jens Ive (V), som også mener, at der er god grund til stolthed over gymnasiets indsats.

- Flaget er et synligt bevis på et flot og koncentreret stykke arbejde omkring bæredygtig udvikling, og jeg forstår på Niels (Hjølund Pedersen, rektor på NAG, red.), at der er mange, der har arbejdet rigtig flot med det her, mange elever, der har engageret sig. Det glæder mig rigtig meget at høre om, at man sådan tager en ekstra indsats på sig. I er gået all in på det grønne flag, og det er imponerende og inspirerende, sagde Jens Ive blandt andet i sin tale, inden han sammen med rektor Niels Hjølund Pedersen og formand for miljørådet på NAG Ofelia Fischer Godske gik ud foran gymnasiet og hejste det grønne flag på NAG.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.