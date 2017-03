Guld-Gert går efter at få mere metal

Gert Olsen fra Holte Ski skal søndag løbe sit 23. Vasaløb. Den 71-årige skiløber, der bor i Ganløse, har siden 2009 vundet 33 guldmedaljer, men han er slet ikke færdig endnu. Med så meget metal - fem kilo for at være eksakt - bliver han med rette kaldet Guld-Gert.

Han træner hårdt op til både DM og Vasaløbet, og han har været af sted til træning i sneen tre uger i alt siden november. En lille ting, som Gert Olsen gør hver eneste dag er at børste tænder stående på ét ben. For balancetræning er enormt vigtigt inden et skiløb.

Gert Olsen fortæller, at han kan nyde naturen på en helt speciel måde, når han står på ski, og det er grunden til, at han kan blive ved år efter år.

Nu gælder det endnu et Vasaløb for Gert Olsen, og selvom han håber på at kunne gennemføre det 90 kilometer lange løb på under ni timer, så tør han ikke sætte for håndfast et mål inden starten.