Se billedserie Kirsten Skaarup, Henrik Hjortdal (t.h.) og Alexander Skytte Jensen anretterkøkkenet på Rønnebærhus. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Grønt folkekøkken med kogebogforfatter bag gryderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt folkekøkken med kogebogforfatter bag gryderne

Rudersdal - 15. september 2016 kl. 14:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt bud på et folkekøkken ser dagens lys på onsdag, hvor kogebogforfatter Kirsten Skaarup vil stå bag gryderne. Med entusiastisk assistance fra initiativtageren Henrik Hjortdal. I Alternativt Folkekøkken, som de kalder det, er der fokus på vegetarisk og vegansk mad. Og der er ifølge Kirsten Skaarup ganske mange - gode - grunde til at kaste sig over det vegetariske og veganske køkken.

- Det giver en øget sundhed, og så kommer vi ikke uden om, at også godt for klimaet at skære ned på kødforbruget, siger Kirsten Skaarup.

Folkekøkkenet byder på fællesspisning for 40 kroner for voksne og 20 kroner for børn.

- Fællesspisninger er et af de steder, hvor folk er allermest glade. Det er simpelthen glæden ved at indtage et måltid mad sammen, siger Henrik Hjortdal, der et indgående kendskab til fællesspisning fra sin hverdag i bofællesskabet Andedammen i Birkerød, hvor han bor.

Idéen til det nye folkekøkken, som foregår for første gang på onsdag klokken 18.00 i Rønnebærhus i Holte, startede med en simpel opringning. Eller flere for nu at være helt præcis.

- Jeg skulle hjælpe med at ringe rundt til alle de nye medlemmer i Alternativet, fordi det væltede ind med medlemmer, og så vil vi gerne høre, hvad de nye medlemmer interesserer sig for, siger Henrik Hjortdal.

Og et af de nye medlemmer er Kirsten Skaarup, som Henrik Hjortdal dermed fik i røret.

- Så spørger jeg hende, hvorfor hun er blevet medlem, hvortil hun svarer: »Jeg går ind for hele grundlaget, og så synes jeg, at idéen med en kødfri dag i alle offentlige institutioner er rigtig god«. Så spurgte jeg hende, om vi ikke skulle tilbyde folk sådan en kødfri dag. Kirsten sagde til mig: »Hvis du finder lokalerne, så skal jeg nok står for maden«. Og så endte det med at tage mig tre måneder at finde passende lokaler i kommunen, siger Henrik Hjortdal.

Kirsten Skaarup fortæller, at mange har vist interesse for arrangementet, og at en del også har tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe.

- Der er mange, der gerne vil hjælpe, og jeg er virkelig imponeret over, at så mange gerne vil være frivillige, siger Kirsten Skaarup.

En af de frivillige er Alexander Skytte Jensen, der står for Alternativt Folkekøkkens Facebook-side. Han skal også selv med til Alternativt Folkekøkken på onsdag.

- Jeg spiser hovedsagligt vegetarisk, for da det gik op for mig, hvor ineffektiv kødproduktion er i forhold til vegetarisk madproduktion, og når der i forvejen ikke er nok mad til rådighed på globalt plan, så synes jeg, at det virker nødvendigt at gøre noget ved det. Og så tror jeg, at man kan få flere mennesker til at spise vegetarisk, hvis de spiser det sammen med andre, siger Alexander Skytte Jensen.

- Det er så vigtigt, at vi gør noget for vores klima, og jeg tror, at mange mennesker ikke helt forstår, hvor stor betydning maden har i den sammenhæng, siger Kirsten Skaarup, der også kan fortælle, at der på nuværende tidspunkt er 33 tilmeldte til onsdag aften, hvor der er plads til 40.

Menuen til den første udgave af Alternativt Folkekøkken står på spidskålspakker, hvortil der vil blive serveret tilbehør i form af kartofler, bulgur eller lignende.

Man kan tilmelde sig på Facebook-siden Alternativt Folkekøkken eller ved at skrive til Henrik Hjortdal på henrik.hjortdal@gmail.com. Vil man have inspiration til grøn mad, kan man besøge Kirsten Skaarups hjemmeside, www.kirstenskaarup.dk, hvor der ligger over 1000 opskrifter.