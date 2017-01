Se billedserie Christina Nielsen fra Birkerød er gift og venter barn med en afvist irakisk asylansøger. Hun frygter for hans liv, hvis han bliver sendt tilbage til Irak.Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Gravide Christina frygter for sin mands liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gravide Christina frygter for sin mands liv

Rudersdal - 12. januar 2017 kl. 06:13 Af Joram Gregers Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et åbent brev til integrationsminister Inger Støjberg (V) lufter 22-årige Christina Nielsen sin frustration over, at hendes irakiske mand, Khoshnaw Nadeq, risikerer at blive sendt hjem til Irak, hvor han er i fare for at blive dræbt.

- Jeg er ved at gå til af bekymring, for hvis min mand bliver sendt tilbage til Irak, bliver han slået ihjel, så det er i ren frustration, at jeg har skrevet det brev, siger 22-årige Christina Nielsen torsdag til Frederiksborg Amts om det åbne brev, som hun har delt på sin Facebook-profil henvendt, og som er henvendt til integrationsminister Inger Støjberg (V).

Christina Nielsen blev i 2015 gift med den afviste irakiske asylansøger 24-årige Khoshnaw Nadeq, og parret venter nu deres første barn, en søn, sammen. Christina Nielsen har termin i slutningen af marts, men hun ved ikke, om sønnen får mulighed for at lære sin far at kende, eller om den vordende far kan være med til fødslen, for det kræver, at han får udgang fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, hvor han i øjeblikket bor.

Den 22-årige kvinde beskriver sin hverdag som fyldt med frustrationer og bekymringer.

- Vi ved ikke, hvordan vores fremtid ser ud, så det fylder jo ens tanker hele tiden. Jeg sover ikke meget om natten, og når jeg gør, sover jeg dårligt, siger Christina Nielsen, der mener, at hendes mand har gjort alt, hvad han kan for at blive integreret i det danske samfund. Han har taget en 9. klasseafgangseksamen med fine karakterer, taler flydende dansk, har været i praktik og er konverteret til kristendommen. Derudover har han et jobtilbud parat, hvis han får opholdstilladelse. Men han kan ikke takke ja til tilbuddet, da han står til at skulle sendes ud af landet, siger Christina Nielsen.

- Det er svært at forstå, at en flygtning, der gør alt det, som vi efterlyser hos dem, der kommer til landet, stadig ikke må blive en del af vores samfund. Det bliver han da såret over, for han kæmper for at integrere sig og får alligevel at vide, at det han gør, ikke er godt nok. Men han er en stærk person, så han forsøger at undgå at blive slået ud af det, siger Christina Nielsen.

Khoshnaw Nadeq har været i Danmark i cirka syv år, og han blev sendt til landet af sin far, fordi denne frygtede for sønnens liv. Faren har nemlig været efterretningsmand i det irakiske militær og er blandt andet forsøgt likvideret, ligesom der har været dødstrusler rettet mod Khoshnaw Nameq. Han har ikke haft kontakt til sin familie, siden han kom til Danmark, hvor han stadig befinder sig, fordi Irak ikke tager imod afviste asylansøgere. Khoshnaw Nameqs asylansøgning blev afvist i 2012, fordi myndighederne ikke mente, at han er i fare i Irak, og at han har afgivet forkerte oplysninger.

Spørger man Christina Nielsen, som allerede da hun mødte Khoshnaw Nameq vidste, at han var afvist asylansøger, om hun ikke kunne have forudset, at det kunne giver komplikationer, falder svaret prompte:

- Har du selv valgt, hvem du blev forelsket i? Khoshnaw gav mig noget, som jeg manglede. Han udfyldte et tomrum i mit liv. Skulle jeg ikke have lov til at have mit livs kærlighed, fordi han er en afvist asylansøger? Det synes jeg simpelthen ikke lyder rimeligt, siger Christina Nielsen, der udover at have sendt brevet til Inger Støjberg også har sendt det til alle folketingets udlændingeordførere.

Den eneste, der i skrivende stund har svaret, er Johanne Schmidt Nielsen (EL), der skriver tilbage, at hun håber det bedste for den lille familie. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Inger Støjberg.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 12. januar.