Gravid tricktyv kyssede og smuttede

Mandag ved 13.30-tiden ringede det på døren hos en 79-årig kvinde på Søndervangen i Birkerød. Uden for stod en kvinde, der gik ind i huset, mens hun flere gange kyssede den 79-årige og bad om et glas vand. Nordsjællands Politi siger, at den indtrængende kvinde fik et glas vand, men da hendes mobiltelefon ringede, forsvandt hun igen. Hun beskrives som mulig østeuropæer, cirka 30 år, mellem 160 og 170 centimeter høj, almindelig af bygning og gravid. Hun havde en mørk jakke og en grøn trøje på samt beskidte sko. Hun nåede ikke at stjæle noget, fortæller politiet.