Gitte Seeberg skal stå i spidsen for autobranchen i Danmark

- Direktørjobbet i AutoBranchen Danmark er som skabt til mig. For jeg har altid interesseret mig for biler, og jeg brænder for at have et job, hvor jeg arbejder med en sag, som jeg virkelig interesserer mig for. Og hvor jeg ikke mindst kan gøre en forskel. Det har jeg gjort gennem mit arbejde som advokat, politiker og generalsekretær. Nu er opgaven at lægge alle kræfter i arbejdet for AutoBranchen Danmark, som med ca. 1400 medlemmer, der beskæftiger omkring 20.000 medarbejdere, er en meget vigtig organisation. Og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang, fortæller Gitte Seeberg, og fortsætter: