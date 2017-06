Se billedserie Der var tale, sang og efterfølgende portvin, da formanden for De Røde Portes Venner, Søren Mariegaard, i selskab med skuespillerinden Ghita Nørby i går officielt fik klippet guldsnoren til Jægersborg Hegn. Foto: Kim Rasmussen

Ghita åbnede kærlighedsport

Rudersdal - 11. juni 2017 kl. 16:44 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

500 borgere deltog i fejringen, da den første genopførte Røde Port søndag formiddag blev indviet ved indgangen til Jægersborg Hegn for enden af Nærumgårdsvej i Nærum. Der blev sunget portsang, drukket portvin og holdt taler. En af talerne var dansk teaters ukronede dronning, Ghita Nørby, som ankom til arrangementet i åben karet - behørigt ekskorteret af jagtryttere i rødt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Ghita Nørby er selv medlem af De Røde Portes Venner, og hun kaldte porten for en kærlighedsport og for et stykke kulturarv:

- Jeg har aldrig forstået, hvorfor de skulle væk. At fjerne sådan noget dejligt, som De Røde Porte er med til at gøre os fattigere. Jeg er derfor glad for, at der er nogle fantastiske mennesker som De Røde Portes Venner. Det er et flot arbejde. Jeg har selv gået igennem den her port mange gange. Jeg havde et lille mødested nede ved søen med en kærlighed, og porten er derfor for mig en kærlighedsport, lød det blandt andet fra den elskede skuespillerinde.

Inden Ghita Nørby kunne klippe snoren og åbne den genopførte port, holdt formanden for De Røde Portes Venner, Søren Mariegaard en tale, hvor han kom ind på portenes betydning.

Her sagde han blandet andet:

- I dag står De Røde Porte som historiske monumenter. Generationer af skovgæster har nydt en gåtur i skoven og i dyrehaven - og portene... ja de hører til her.

De Røde Portes Venner blev stiftet, da Naturstyrelsen i vinteren 2016 begyndte at rive De Røde Porte ind til Jægersborg Hegn ned. Naturstyrelsen ønskede at prioritere ressourcerne anderledes, fordi portene angiveligt var dyre at vedligeholde og i øvrigt ikke tjente noget praktisk formål.

Lokalt lød der et ramaskrig, og foreningen De Røde Portes Venner fik hurtigt vokseværk, og valgte at være handlingsorienterede i stedet for blot at protestere

