Gert Lassen stiller igen op til valget

»På given opfordring fra positive borgere og fra fremsynede foreninger skal vi hermed meddele, at Folkelisten.dk naturligvis fortsætter arbejdet med at sikre den brede danske befolkning og ikke mindst Rudersdal-borgerne en fremtid, hvor vi kan fastholde at være »herre« i eget land, i egen kommune, i egen bolig og i egen have og samtidig åbne op for dørene til dem der ønsker at bidrage med arbejde til det danske samfund og som vil det danske liv og danskerne det godt.«