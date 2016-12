Genopstået hus skal fremme kulturideer

- Vi går med planer om et stor »syng-med« arrangement i Mantziusgården for alle kommunens plejehjem. Derudover har dagplejere og børnehaver ikke længere råd til at tage ud og se kultur. Vi tænker derfor at lave et større arrangement, hvor flere kan deltage, så økonomien løber rundt, og så vil vi se, om vi kan få et samarbejde op at stå med Café Birken om festivalen »Generationskløften«, som kommer til at ligne den tidligere »Ramasjang Festival« i Birkerød.