Søndag er der traktørdag i Grevemosehus i Birkerød, hvor alle interesserede er velkomne. Det er gratis at deltage.

Gammel tradition genoplives

Rudersdal - 16. juni 2017 kl. 16:45 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gammel tradition genoplives når støtteforeningen Grevemosehus´ Venner atter slår dørene op til »Traktørdag« søndag mellem klokken 14.00 og 16.00 i Grevemosehus på Biskop Svanes vej 48 i Birkerød. Der er denne dag åbent for alle, der har lyst til at se det historisk indrettede skovløbersted og høre om Grevemosehus´ historie som skovløberbolig gennem cirka 150 år. Udenfor i haven kan man bænke sig ved de opstillede borde og få serveret en kop kaffe med kage - præcis som skovgæster kunne det for cirka 100 år siden, hvis de kom forbi Grevemosehus.

- Dengang var kaffeservering til forbipasserende skovgæster en måde for skovløberkonen at tjene et par ekstra kroner til den daglige husholdning, siger natur- og kulturvejleder Anne Mette Abildtrup Hansen.

Som noget nyt vil Birkerød Folkedanserforening i år komme og bidrage med spillemandsmusik, og der vil også være mulighed for, at store og små kan få sig en svingom i haven under kyndig vejledning af Folkedanserforeningens formand. Og for børn og barnlige sjæle vil der være stylter, tøndebånd og andre gamle lege i haven til fri leg. Grevemosehus hører under Naturskolerne i Rude skov og Raadvad og bruges i hverdagene til natur- og kulturhistoriske forløb og aktiviteter for skoleklasser og daginstitutioner. Interesserede kan læse mere om Grevemosehus på www.grevemosehus.dk