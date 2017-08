Efter at have stået tom i over et år har Jægerhytten nu endelig åbent for gæster igen. Dog mangler restauranten sin bevilling, men indtil den kommer, har gæsterne lov til at tage deres egen vin og øl med. Foto: Lars Skov

Gæster tager selv øl og vin med på restaurant

Ingen bevilling, ingen problemer. Således kunne Restaurant Jægerhyttens motto være, da restauranten netop er åbnet til trods for en manglende bevilling fra Nordsjællands Politi. Den manglende bevilling betyder dog ikke, at gæsterne må tørste, forklarer den ene af de to forpagtere, Danny Sørensen, torsdag til Frederiksborg Amts Avis.

- Gæsterne er velkomne til selv at tage noget vin eller en øl med, hvis de gerne vil drikke det til maden. Det tager vi stille og roligt, og vi har jo også masser af alkoholfrie drikke som sodavand og alkoholfri vin, som der faktisk er mange, der benytter sig af. Men alle vores gæster får at vide, at de er velkomne til at tage en flakse vin eller en øl med, og jeg tror faktisk, at folk synes, at konceptet er meget sjovt. Der er jo ikke mange penge i det for os, men nu har vi i hvert fald åbent, og det er det vigtigste, siger Danny Sørensen, der oplyser, at det er meningen, at Jægerhytten skal holde åbent til og med søndag den 8. oktober.