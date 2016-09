Gå nænsomt til børnene og de ældre

Og både hos de fremmødte og hos budgetordførerne, der startede gårsdagens borgermøde med en indledende tale, var der enighed om, at det især er de bebudede besparelser på børne- og ældreområderne, der skal ramme så nænsomt som muligt. Ligeledes var der dog også politisk bred enighed om, at besparelserne ikke kan undgås. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Det er tredje år i træk, at kommunen er ude i så omfattende en sparerunde, og derfor er der ingen lavthængende frugter eller nemme løsninger tilbage. Det kan ikke undgås, at det vil få konsekvenser for såvel borgere som medarbejdere, konstaterede borgmester Jens Ive (V) i sin indledende tale til budgetbehandlingen. Efterfølgende fik alle otte partiers budgetordførere mulighed for at give komme med deres syn på budgettet.