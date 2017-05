Se billedserie Hanne Mulvad, der er medlem af Rudersdal Tennisklub og uddannet sygeplejerske, er bekymret for, at unge mennesker bruger deres aftener på at sidde ved tennisklubben og indtage lattergas. Foto: Allan Nørregaard

Fund af tomme lattergaspatroner vækker bekymring

Rudersdal - 24. maj 2017

Af Joram G. Menzer Tomme ampuller indeholdende lattergas, remedier til at lave og ryge joints med og tomme guldøldåser møder med jævne mellemrum medlemmerne i Rudersdal Tennisklub. Tilsyneladende har nogle personer fundet ud, at man kan hænge ud i området, hvor tennisklubben blandt andet har en overdækket men åben træbygning med tilhørende borde og bænke. Og de efterlader sig en mængde affald, hvoraf noget af det vækker bekymring hos Hanne Mulvad, der er medlem af tennisklubben og uddannet sygeplejerske.

- Min bekymring går jo på, om der sidder unge mennesker her og er ved at ødelægge deres liv, og at hvis de sidder her og ryger hash og indtager lattergas, begynder de så også at tage andre stoffer senere i deres liv?, siger Hanne Mulvad onsdag til Frederiksborg Amts Avis.

Hun og andre medlemmer tror, at der er tale om unge mennesker.

- Vi ved det selvfølgelig ikke med sikkerhed, men det er vores klare fornemmelse, at der er tale om unge mennesker, som har fundet ud af, at de kan være her om aftenen, siger Hanne Mulvad.

Hanne Mulvad pointerer, at hun ikke er fortørnet eller forarget over, at de unge mennesker holder til i området. Hun råber vagt i gevær, fordi hun gerne vil være med til at skabe opmærksomhed omkring et potentielt problem.

- Som sygeplejerske laver jeg næsten altid diagnoser inde i mit hoved, når jeg møder mennesker, som fortæller, at de har ondt et eller andet sted eller lignende. Og i det her tilfælde kan jeg ikke lade være med at tænke på, om der sidder nogle unge mennesker, som er ved ødelægge deres liv, siger Hanne Mulvad, der torsdag formiddag sammen med andre medlemmer af Rudersdal Tennisklub fandt tre tomme kasser indeholdende tomme flødeskumspatroner med lattergas, som det efterhånden i nogle år har været på mode blandt unge at indtage for at få en rus. Lattergassen giver en kort rus, som ifølge Sunhedsstyrelsen kan være livsfarlig.

Hanne Mulvad fortæller, at klubben både har kontaktet politiet og SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi, red.) i Rudersdal. Ifølge Hanne Mulvad kunne SSP oplyse, at de har fokus på netop lattergassen, hvilket de i særlig grad vil have onsdag, hvor det er de ældste elevers sidste skoledag.