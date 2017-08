Se billedserie Præsten Johan Schwarz-Nielsen (t.v.) er trukket i en noget anden arbejdsbeklædning, end han er vant til, da han og omkring 100 frivillige, lokale byggede Bistrup Kirke, som i år fylder 50 år. Privatfoto

Frivillig kræfter byggede kirke der nu fylder 50

Rudersdal - 08. august 2017

For 50 år siden blev Bistrup Kirke indviet. Det tog fem år at bygge den, og bag byggeriet stod præsten Johan Schwarz-Nielsen, som på grund af offentligt byggestop fik mobiliseret lokalsamfundet til at bygge kirken, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag. Byggeriet gik i gang den 20. august 1962, den 20. august 1967 blev kirken indviet, og i år den 20. august - altså præcis 50 år senere - fejres jubilæet efter alle kunstens regler med blandt andet en helt ny salme skrevet og komponeret til lejligheden og en ny messehagel til de to sognepræster Søren Christian Storvad og Charlotte Nørballe.

- Jeg er meget glad for, at jeg får mulighed for at være med til fejringen, for det er noget helt specielt, siger Charlotte Nørballe som har været præst i kirken i snart 23 år.

Sognepræsten har fuldstændig ret i, at der er noget helt specielt at fejre, for kirken er støbt på et fundament af beton og lokalt samarbejde.

Det var præsten Johan Schwarz-Nielsen (1924-1987), der tog initiativ til at bygge Bistrup Kirke.

- Der var jo Birkerød Kirke, og det her område (Bistrup, red.) var et sommerhusområde, men det begyndte at blive et parcelhusområde, og der var efterhånden nok mennesker til, at man syntes, at der var grundlag for at have en kirke mere, siger Charlotte Nørballe.

Den lokale arkitekt Tyge Arnfred blev sat på opgaven med at tegne kirke, der blev samlet penge ind, afholdt markeder og fester, så byggeriet kunne realiseres. Med over 300.000 kroner indsamlet, færdige byggetegninger og valgte entreprenører var man klar til at påbegynde byggeriet.

- Alt var sådan set klart, men så skete der det, at man fra regeringens side lavede et byggestop i 1962. Der var simpelthen ikke nok arbejdskraft, så alle offentlige byggerier måtte udsættes, siger Charlotte Nørballe, der fortsætter:

- Hele kirkens bygningskomité gik næsten i sort, og det gjorde så sandelig også Schwarz-Nielsen, og hans kone, Bente Schwarz-Nielsen, har fortalt mig, at han gik hvileløst frem og tilbage derhjemme. På et tidspunkt satte han sig i en stol, og pludselig sprang han op og udbrød: »Vi bygger den selv!«.

Johan Schwarz-Nielsen fik mobiliseret over 100 mennesker fra lokalsamfundet, som over de næste fem år byggede på kirken hver eneste dag, inden de altså kunne indvie den selvbyggede kirke den 20. august 1967.

- Han havde en fantastisk evne til at samle folk, siger Charlotte Nørballe.

