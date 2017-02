Frække ord i forestilling for meget for Facebook

- Det er da super ærgerligt, for man føler sig jo lidt censureret. Jeg kan godt forstå, at Facebook er nødt til at have nogle retningslinjer, men jeg føler lidt, at man bare løber ind i en stor, fed retningslinje, som ikke overhovedet kan modificeres. Og det er lidt det, der sker med den her forestilling, siger Sofie Jo Kaufmanas, der fortæller, at problemet opstår, når de forsøger at booste deres events.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Facebook, da det ikke er muligt at finde et telefonnummer at kontakte det sociale medie på. Frederiksborg Amts Avis har tirsdag den 31. januar via mail henvendt sig til Facebooks pressekontakt. Henvendelsen blev besvaret senere samme dag, hvor Facebooks kommunikationsafdeling blandt andet takkede for henvendelsen og desuden skrev: We know you might be on a deadline, so we'll do our best to get back to you as soon as possible.