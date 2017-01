De unge mennesker i Birkerød Squashklub kom hjem med masser af metal om halsen efter DM i Herning. Formanden for klubben, Lars Guldbrandt, glæder sig over resultatet, der overgik klubbens forventninger. Foto: Birkerød Squashklub

Forventningerne blev overgået ved DM: Stor medaljehøst

Rudersdal - 30. januar 2017 kl. 17:49 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birkerød Squashklub kom i weekenden hjem fra junior DM i Herning med hele otte medaljer, hvor fire af medaljerne endda var af guld, hvilket svarer til ikke mindre end 50 procent af de uddelte guldmedaljer.

- Vi har altid været blandt det stærkeste squashklubber i landet både på junior- og seniorsiden, men det her overgår alle forventninger, siger Lars Guldbrandt, der er formand for Birkerød Squashklub.

Han fortsætter: - Den store medaljehøst kommer dog ikke helt uventet, men er et langt sejt træk, hvor vi i klubben nu høster frugten af det rigtig gode træningsmiljø for både juniorer og seniorer, vi målrettet har forsøgt at bygge op gennem de sidste fem år.

Formanden fortæller videre, at klubben i starten af sæsonen reorganiserede sin ungdomsafdeling og målrettet begyndte at tilpasse træningsarbejdet efter såkaldte ATK-principper (AldersRelateretTræningskoncept, red.). Derudover har klubben fokus på overgangen for de ældste juniorer til seniorsquash, så denne ikke opleves alt for udfordrende. Formanden understreger, at der er plads til alle niveauer i klubben.

- I Birkerød Squashklub er der plads til alle, og du behøver ikke være elitespiller for at spille squash i Birkerøds ungdomsafdeling. Navnlig for de små handler det først og fremmest om at have det sjovt, siger Lars Guldbrandt.

Birkerøds otte medaljevindere er følgende:

o Caroline Lyng - guld - PU19

o Elias Coyle - guld - DU17

o Marcus Jepsen - guld - DU15

o Joakim Jepsen - guld - DU13

o Lukas Schroll Andersen - sølv - DU13

o Sofie Mygland - bronze - PU19

o Rosemarie Coyle - bronze - PU15

o Victor Ahlberg Larsen - bronze - DU15