Forsvarer: Dom er en trussel mod retssikkerheden

Rudersdal - 10. februar 2017 kl. 06:18 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De onde lo, og de gode græd.

Sådan siger advokat fra AB Advokater i Birkerød Poul Bach ifølge Frederiksborg Amts Avis om dommen i de prøvesager om hastighedsoverskridelse på Helsingørmotorvejen og Lyngby Omfartsvej, som han har været forsvarer på ved Retten i Lyngby. Her faldt dommen torsdag ud til politiet og anklagemyndighedens fordel.

Dommeren slog fast, at skiltningen med nedsat hastighedsgrænse i forbindelse med vejarbejde på Helsingørmotorvejen og Lyngby Omfartsvej var korrekt, og bøderne og to tilfælde af frakendelser af førerretten blev dermed fastholdt. Sidstnævnte blev dog ændret fra ubetinget til betinget. Men det er ikke en formidlende omstændighed for Poul Bach, der opfodrer alle sine klienter til at anke dommen.

- Jeg har ikke læst præmisserne for dommen endnu, men jeg mener, at den er forkert, og at det er en trussel mod vores retssikkerhed. Myndighederne har overtrådt så mange regelsæt i forbindelse med skiltningen både på Helsingørmotorvejen og Lyngby Omfartsvej, så jeg opfordrer mine klienter til at anke, siger Poul Bach.

Hos Nordsjællands Politi er der til gengæld tilfredshed med dommens udfald.

- Vi er tilfredse med, at retten har afsagt dom i overensstemmelse med vores påstand om, at den skiltning, der var på stedet har været tilstrækkelig og levede op til den plan, som forelå, siger anklager, Rikke Hald fra Nordsjællands Politis anklagemyndighed ifølge en pressemeddelelse fra politiet.

Flere tusinde bilister blev i sommeren 2015 blitzet af politiets fotovogne, og på bare én dag - den 29. juli - på Helsingørmotorvejen mellem Sandbjerg og Vedbæk blev 2551 målt til at køre for hurtigt. Det tal skal ifølge politiet ses i lyset af, at der i samme måling var 16.634 bilister, som kørte under den tilladte hastighedsbegrænsning.

