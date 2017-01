Forfatter til Færø-trilogi kommer til Bistrup

Ved litteraturaftenen i Gernersalen i Bistrup Kirke i morgen taler forfatter Lisbeth Nebelong om de tre romaner, som udgør Færø-trilogien. Udover at være forfatter er Lisbeth Nebelong journalist, merkonom og Master of Public Management. Hun har siden 1992 skrevet flere faglitterære bøger. I 2003 udkom hendes første skønlitterære bog »Når engle spiller Mozart«. I 2008 udkom »Færøblues, drengen med celloen«, og i 2014 udkom »Møde i mol«, og disse tre romaner foregår hovedsageligt på Færøerne. Kærligheden, den klassiske musik og den færøske natur er de væsentligste elementer i romanerne, som der altså er mulighed for at høre mere om, når Lisbeth Nebelong kommer og fortæller om sine bøger i morgen aften i Gernersalen, hvor kaffen står klar kl. 19.30. Entré er 30 kroner per person.