Folkemødedag spækket med tilbud

På lørdag er foreløbigt 34 lokale foreninger og politiske partier tilmeldt arrangementet på Havarthigården i Holte, og her vil publikum kunne vælge mellem at gå til mere end 20 debatter. Det fortæller Gitte Rasmussen, der er formand for foreningen Rudersdal Folkemødedag, der står bag arrangementet:

- Rudersdal Folkemødedag har aldrig tidligere haft et så stort og varieret program. Igen i år åbner vi med en publikumsmagnet af en debat med en stribe toppolitikere fra Christiansborg. TV2s USA-ekspert, Mads Fuglede, kommer og fortæller en hel time om det amerikanske valg. Det koster normalt penge, men på Folkemødedagen er foredraget gratis. Designer, modekommentator og iværksætter, Jim Lyngvild kigger også forbi, og formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller vil blandt andet stå med en moderne skraldevogn og fortælle om kommunens miljøpolitik, lyder et hurtigt udpluk fra Gitte Rasmussen, der fortsætter:

- Det er svært at skulle hive enkelte ting ud fra det store program, for der er virkelig noget for enhver smag. Men det er meget glædeligt, at vi igen i år får et »Unge-telt«. Det var en kæmpe succes sidste år. Alting tager tid at bygge op, men det er mit håb, at også denne del af arrangementet er ved at bide sig fast.