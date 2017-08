Fokus på teenagerene i trafikken

Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, siger, at det er vigtigt for kommunen, at skolebørnene lærer at passe på sig selv i trafikken.

Rudersdal - 07. august 2017 kl. 12:25 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når landets skoleelever igen skal ud på vejene efter sommerferien, er det ikke de nye og uerfarne skolebørn, men derimod de ældste elever, der kommer ud for flest trafikulykker. Ifølge ulykkesstatistikkerne kommer over ti gange så mange 16-årige alvorligt til skade eller bliver dræbt som seks-årige , skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Derfor sætter kommunen, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu fokus på teenagerne med den landsdækkende kampagne »Teenager i trafikken«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

- Det er meget vigtigt for os, at alle børn i Rudersdal Kommune lærer at passe på sig selv og være opmærksom i trafikken, men som barn eller ung kan det være svært at overskue den ofte kaotiske morgentrafik omkring skolerne, siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), der fortsætter:

- Derfor skal kampagnen minde bilister om at sænke farten og vise hensyn og samtidig lære om god og sikker trafikadfærd, så ingen skoleelever kommer til skade i trafikken.

Den landsdækkende kampagne er en del af kommunens arbejde med trafiksikkerhed, og i forbindelse med kampagnen laver politiet også kontroller på skolevejene. Det sker i uge 32 og 33, hvor skolerne starter op efter ferien. Hvert år viser politiets kontroller nemlig, at mange bilister kører for stærkt på skolevejene. Rudersdal Kommune vil i den forbindelse sætte plakater op ved skolerne, som skal minde bilisterne om at være ekstra opmærksomme på store og små skolebørn.