Flot og festlig femte folkemødedag

- Det er helt umuligt at komme med et kvalificeret bud, for folk er kommet og gået. Jeg hæfter mig i stedet ved, at p-pladserne i løbet af dagen har været helt optaget, ligesom der ved flere debatter har været et pænt fremmøde. Til debatten med de nordsjællandske folketingspolitikere og til den med spidskanidaterne var den store sal endda fyldt, lød det med tilfredshed fra Ann Sofie Orth.

- Nogle siger, at Rudersdal Folkemødedag kun er for de »evige« parti- og forenings-soldater. Det er ikke rigtigt. Dagen igennem kom der også en række »almindelige« borgere, der ikke er medlemmer nogle steder, men har lokalt engagement, og så synes jeg, at man skal huske på, at selvom man skulle være engageret i en forening eller et parti, så er man stadig borger, og her er Folkemødedagen altså et fantastisk sted at mødes, påpegede Ann Sofie Orth.