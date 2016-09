Helle Rosdahl Lund er hun stifter og direktør for Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF), der ligger på Skodsborg Strandvej. Foto: Lars Sandager Ramlow

Flere mænd end kvinder vil familievenlig chef

21. september 2016

Flere mænd end kvinder vil have en familievenlig chef. Det er en af de overraskende konklusioner, der viste sig i en undersøgelse, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv har foretaget. Når de fleste medarbejdere siger op, så stopper de ikke på grund af virksomheden, men på grund af chefen. Og lederens rolle er under kraftig forandring. Det fortæller Helle Rosdahl Lund, der er stifter og direktør for Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF), der har adresse i Skodsborg:

- Vi er i fuld gang med at sætte fokus på den familievenlige chef. I den forbindelse har vi lavet en forundersøgelse blandt et bredt udsnit af danske virksomheder, og her stødte vi på nogle meget overraskende tendenser, der endda var helt klare. For det første er der væsentlige forskelle i kønnenes forventninger til den familievenlige chef, dennes kompetencer og selvindsigt. En af de markante forskelle er, at flere mænd end kvinder mener, at chefen skal have fokus på sin egen balance mellem arbejde og familieliv. Det er interessant, fordi en chef, der er bevidst om egen balance, har også en større selvindsigt, og det er et godt udgangspunkt for lederskabet, siger Helle Rosdahl Lund.

I den netop offentliggjorte forundersøgelse om familievenlige chefer har 65 procent af de 152 respondenter oplyst, at de er på en arbejdsplads, hvor forventningerne til at brug af mobil og mail uden for arbejdstid ikke er afstemt.

- Det er et ret højt tal, da vi ved, at produktiviteten falder væsentligt, hvis man ikke har en klar afstemning. Hjerneforskning har vist, hvor vigtigt det er, at vi ikke er online hele tiden. Hjernen har brug for pauser. Ellers brænder den sammen, og medarbejderen risikerer at blive ramt af stress. Her er det vigtigt at huske, at mennesket er en ældgammel biologi, og vi udvikler os ikke i samme tempo som teknologien, forklarer Helle Rosdahl Lund.

