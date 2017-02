Bestyrelsesmedlem fra Grundejerlauget Gl. Holte Avlsgaard Søren Bom (t.v.) samt beboere på Kikhanebakken i Holte Jens Laursen og Dorrit Rybner er ikke tilfredse med udsigten til at buslinjerne 193 og 195 måske bliver permanent fjernet fra Egebækvej (som ses til venstre, red.), hvor de har betjent området. Foto: Joram G. Menzer

Fjernede busskure og skilte giver undren

Rudersdal - 28. februar 2017

Har kommunen glemt os?

Det spørgsmål går en del borgere i området bag Kulturcenter Mariehøj i Holte og stiller sig selv for tiden. Årsagen er, at busruterne 193 og 195 i forbindelse med udbygningen af Helsingørmotorvejen har været omlagt, så de ikke længere kører ad Egebækvej men ad Mariehøjvej. Men nu har kommunen sendt et forslag om at gøre omlægningen permanent. Og det er til stor frustration for mange borgere i området, som også undrer sig over, om kommunen allerede har truffet en beslutning. Busskure og skilte er nemlig allerede blevet fjernet fra Egebækvej, selvom høringsperioden først slutter den 20. marts. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Når de er begyndt at pille skure og skilte ned, kan man jo godt få den tanke, at det i virkeligheden er en skin-høring, og at beslutningen allerede er truffet, siger Søren Bom der er medlem af bestyrelsen i Grundejerlauget Gl. Holte Avlsgaard, som dækker Kikhanebakken og Ørnebakken.

Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget understreger, at der ikke er truffet en endelig beslutning i sagen om en mulig permanent omlægning af buslinjerne 193 og 195.

- Vi har sendt forslaget i høring, fordi det er en sag, hvor vi gerne vil høre alle parterne, siger Court Møller, der ikke kan svare på, hvorfor busskure og skilte er fjernet fra Egebækvej.

- Det er jeg ikke bekendt med, men det er jo efterhånden nogle år siden, vi har haft busbetjening på Egebækvej på grund af ombygningen på motorvejsbroen, så om der har været nogle særlig forhold, der har gjort sig gældende, kan jeg ikke svare på, for jeg er simpelthen ikke bekendt med det, siger udvalgsformanden.

Hos Grundejerlauget Gl. Holte Avlsgaard vil 140 husstande blive berørt af omlægning af busruterne, som tidligere kørte ad Egebækvej for at betjene Malmbjergsvej. Efter omlægningen kører busserne ikke længere ad Egebækvej men ad Mariehøjvej, hvorfor man ifølge Søren Bom fratager en del af borgerne i området mulighed for at benytte sig af »en trafikal livsnerve«.

- Her bor mange ældre mennesker, som har boet her siden 1970'erne, som nu har fået væsentligt længere til det nærmeste busstoppested, og det påvirker selvfølgelig deres dagligdag, fordi de enten må benytte sig af flextrafik eller taxakørsel, siger Søren Bom.

Nogle af dem, der er påvirket af omlægningen er Dorrit Rybner og hendes mand Kjeld Rybner, som bor på Kikhanebakken. De er henholdsvis 78 og 86 år gamle og er begge gangbesværede.

- Vi har boet her i snart 40 år og har i mange år haft bil. På grund af sygdom, måtte vi i 2007 sælge bilen, men det var sådan set fint nok, fordi der var buslinjerne. Men det er altså blevet noget sværere nu, hvor stoppestedet er flyttet, så vi blev meget skuffede, da de omlagde ruten og pludselig også fjernede skilte og skure, siger Dorrit Rybner.

Ægteparret har nu cirka en kilometer til det nærmeste busstoppested, og det mener Dorrit Rybner ikke er tilfredsstillende.

- Vi bliver jo meget trætte i benene, når vi skal gå en kilometer hver vej. Det er ringe service, og jeg synes, at det er helt ude i hampen, at man ikke har bedre offentlig transport, siger Dorrit Rybner.

