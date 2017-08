Filmkomponist forfølger karrieren i Hollywood

- Efter få måneder i Los Angles har jeg fået flere tilbud om at lave spillefilm end jeg har på syv år i Danmark. Der er simpelthen et større marked, flere finansieringsmuligheder, og fordi den danske branche er så lille og så afhængig af offentlige støttekroner, er det ofte de samme få mennesker, der får lov til at lave de sjove opgaver, siger Christian Scheuer, der ifølge eget udsagn gå »all in« på karrieren, og han mener, at succesen afhænger lige så meget af hårdt arbejde som af talent.

- Jeg føler, at jeg er vokset op med, at det, der er kreativt, skal man have talent for at kunne, men jeg har egentlig altid følt, at det handler mere om hårdt arbejde og virkelig at ville tingene. Jeg synes, at det er en begrænsning at tale om talent, for så er det som om, at der er nogle andre, der skal bestemme om du har det eller ej, siger Christian Scheuer.