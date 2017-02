Se billedserie Fessor har samlet så meget af hedengange Fessors Big City Band for at spille til Søllerød Jazzklubs jubilæumsfest på fredag. Samme band åbnede nemlig jazzklubben i Kælderteatret under Nærum Skole for 40 år siden. Pressefoto

Fessor kommer og swinger til 40-års fødselsdag

Rudersdal - 01. februar 2017 kl. 07:37 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med swingende jazzrytmer, at Søllerød Jazzklub for 40 år siden så dagens lys. Det skete med Fessors Big City Band den 11. februar, og nu, næsten præcis 40 år senere, kan bandet opleves i - næsten - original opsætning, når jubilæet skal fejres i jazzklubben på fredag.

- Det bliver sjovt, det lover jeg. Og jeg tager det som en ære og et klap på skulderen, at klubben gerne vil se mig igen. Og selvom orkesteret er opløst, så har jeg forsøgt at samle så mange som muligt, og vi vil spille nogle af de gode, gamle sange, siger Ole Lindgren til Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Det hele kommer dog ikke til at gå op i nostalgi, for Fessor har nemlig ikke tænkt sig at smutte, når han har spillet sit sæt med Big City Band. Efterfølgende giver han nemlig også et sæt med sit nye band Fessors Jazz Kings. Hos formanden for jazzklubben, Jens Bruhn, er der også begejstring over, at Fessors Big City Band kommer og spiller til jubilæet.

- Det er da helt fantastisk, at han kommer og spiller, for så er der altså garanti for, at det swinger, siger Jens Bruhn, der har været formand for jazzklubben i alle 40 år.

Jens Bruhn har i anledning af jubilæet har skrevet en bog om jazzklubbens historie. Med bogen følger en CD med optagelser fra jazzklubben i perioden, og bogen med tilhørende CD kan selvfølgelig købes i jazzklubben, hvor den koster 250 kroner og 200 kroner for medlemmer. Jubilæumskoncerten foregår på fredag, den 3. februar, i Kælderteatret under Nærum Skole, hvor dørene og baren åbnes klokken 20.00, og musikken starter klokken 21.00. Entré for medlemmer er 125 kroner, mens gæster skal betale 150 kroner. Entréen kan betales ved indgangen, eller man kan købe billetter i forvejen via klubbens hjemmeside www.sollerodjazzklub.dk.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.